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Три десятка человек прибрались в лесном сквере Академического района Екатеринбурга
Фото: Юлия Кольтенберг
Проанонсированный на прошлой неделе воскресный субботник в лесном сквере на проспекте Сахарова в Екатеринбурге состоялся. В нём приняли участие 30 человек разных возрастов и одна собака.
Общественные движения «Экодозор» и «Чисто Урал» отчитались о прошедшем в воскресенье, 6 октября, субботнике. Потратить выходной на благо уральской природы согласились три десятка человек, и не только опытный волонтёры, и ранее участвовавшие в подобных мероприятиях, но и просто жители молодого Академического района Екатеринбурга, как совсем молодые люди, так и убелённые сединами пенсионеры.
По данным организаторов, совместными усилиями удалось убрать с территории лесного сквера около восьми кубических метров мусора. Кроме того, от опавших веток были очищены тропинки природного уголка.
Общественные движения «Экодозор» и «Чисто Урал» отчитались о прошедшем в воскресенье, 6 октября, субботнике. Потратить выходной на благо уральской природы согласились три десятка человек, и не только опытный волонтёры, и ранее участвовавшие в подобных мероприятиях, но и просто жители молодого Академического района Екатеринбурга, как совсем молодые люди, так и убелённые сединами пенсионеры.
По данным организаторов, совместными усилиями удалось убрать с территории лесного сквера около восьми кубических метров мусора. Кроме того, от опавших веток были очищены тропинки природного уголка.
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