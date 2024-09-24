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Воскресный субботник устроят в лесном сквере нового района Екатеринбурга
Фото: Юлия Кольтенберг
На воскресенье, 6 октября, созывает волонтёров общественные движения «Чисто Урал» и «ЭкоДозор». В планах на этот день — убрать мусор с территории лесного сквера на проспекте Сахарова.
Напомним, что проспект Сахарова пролегает по территории одного из самых молодых районов Екатеринбурга, по Академическому. Сквер, о котором идёт речь, особенно ценен тем, что среди выросших в небо бетонных коробок зданий новые деревья разрастись ещё не успели, и сквер работает «лёгкими» чуть ли не на весь район. Впрочем, местные жители мусорят в нём ничуть не меньше, чем екатеринбуржцы из других районов — в своих скверах и лесопарках. Поэтому и возникла необходимость до наступления зимы убрать скопившийся за лето мусор.
Организаторы воскресного субботника, прекрасно понимая, что в выходные большинству даже сознательных граждан хочется подольше поваляться в тёплой постельке, не стали объявлять сбор с утра пораньше. Волонтёры встретятся в три часа дня возле здания №31 на проспекте. После этого они переместятся в сквер, где первым делом уберут с тропинок сброшенные ветром ветки деревьев. Уборка мусора начнётся примерно через час. А закончится мероприятия чаепитием и викторинами среди участников.
Желающих присоединиться к воскресному субботнику просят пройти несложную регистрацию в онлайн-режиме.
Напомним, что проспект Сахарова пролегает по территории одного из самых молодых районов Екатеринбурга, по Академическому. Сквер, о котором идёт речь, особенно ценен тем, что среди выросших в небо бетонных коробок зданий новые деревья разрастись ещё не успели, и сквер работает «лёгкими» чуть ли не на весь район. Впрочем, местные жители мусорят в нём ничуть не меньше, чем екатеринбуржцы из других районов — в своих скверах и лесопарках. Поэтому и возникла необходимость до наступления зимы убрать скопившийся за лето мусор.
Организаторы воскресного субботника, прекрасно понимая, что в выходные большинству даже сознательных граждан хочется подольше поваляться в тёплой постельке, не стали объявлять сбор с утра пораньше. Волонтёры встретятся в три часа дня возле здания №31 на проспекте. После этого они переместятся в сквер, где первым делом уберут с тропинок сброшенные ветром ветки деревьев. Уборка мусора начнётся примерно через час. А закончится мероприятия чаепитием и викторинами среди участников.
Желающих присоединиться к воскресному субботнику просят пройти несложную регистрацию в онлайн-режиме.
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