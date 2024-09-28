Свердловское Минприроды обязали очистить Северский пруд в Полевском





– сообщили в прокуратуре. «В связи с изложенным природоохранный прокурор обратился в суд с иском об обязании министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в течение трёх лет выполнить мероприятия по ликвидации загрязнения Северского водохранилища в соответствии с проектной документацией. Суд удовлетворил требования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области природоохранная прокуратура через суд обязала региональное министерство природных ресурсов и экологии очистить Северское водохранилище, что находится в городе Полевском.Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, за множество лет работы промышленные предприятия на территории Полевского городского округа как завершившие свою работу, так и работающие до сих пор сильно загрязнили Северский пруд, и теперь он нуждается в восстановлении. В 2022 году областное Минприроды разрабатывало проект по очистке водоёма, но за всё время так и не приступило к воплощению плана в реальность.После вступления судебного акта в законную силу надзорное ведомство намерено проконтролировать его фактическое исполнение.