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Дождь и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев
В Свердловской области постепенно холодает, и вместе с тем дождь начинает сменять снег. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, уже на этой неделе в регионе ожидается дождь, переходящий в снег.
Сегодня, 7 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +6…+11°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 8 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, днём местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, на севере до -2°C. Днём +15…+20°C, на севере до +10°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 9 октября, в области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днём до умеренных дождь и дождь, переходящий в мокрый снег, а также снег. Ночью +2…+7°C, на севере до -3°C. Днём +6…+11°C, на севере до +1°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь и дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью +5…+7°C, днём +7…+9°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 7 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +6…+11°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 8 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, днём местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, на севере до -2°C. Днём +15…+20°C, на севере до +10°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 9 октября, в области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днём до умеренных дождь и дождь, переходящий в мокрый снег, а также снег. Ночью +2…+7°C, на севере до -3°C. Днём +6…+11°C, на севере до +1°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь и дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью +5…+7°C, днём +7…+9°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС».
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