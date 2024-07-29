Уральская таможня отторгла излишне предприимчивого сотрудника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Через суд пришлось добиваться увольнения таможенника, который совмещал официальную «государеву» работу с предпринимательской деятельностью. Закон такое, мягко говоря, не одобряет.Излишне предприимчивый сотрудник работал в организационно-инспекторской службе Уральского таможенного управления. Выяснилось, что одновременно с этим он занимался бизнесом по транспортировке грузов, который официально оформил на мать, дабы избежать неприятных вопросов о таком любопытном совмещении. Не избежал. При организованной Уральской транспортной прокуратуре проверке в сфере противодействия коррупции факт этот вскрылся и вопросы-таки возникли. Понимая, что дело «пахнет керосином» таможенник подал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако, не вышло у него и уйти на выгодных условиях.Уральский транспортный прокурор обратился в суд с иском об изменении формулировки увольнения. Дело рассматривалось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга, который принял решение оформить увольнение сотрудника таможни на основании утраты доверия. Попытка отменить это решение через апелляцию успехом не увенчалась. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.