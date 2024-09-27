Возрастное ограничение 18+
В Полевском активизировались газовщики-аферисты
Фото: Владислав Постников
В Полевском аферисты, представляющиеся сотрудниками газовой службы, начали обходить квартиры.
Как сообщает телеграм-канал «Полевской трубач», мошенники развешают на подъездах объявления, в которых информируют о якобы внеплановой проверки вентиляции и просят обеспечить доступ в жильё.
В ГАЗЭКС заявили, что сейчас они не проводят никаких проверок.
Недавно в ГАЗЭКС упоминали, что проверкой вентиляционных каналов должна заниматься управляющая организация.
Как сообщает телеграм-канал «Полевской трубач», мошенники развешают на подъездах объявления, в которых информируют о якобы внеплановой проверки вентиляции и просят обеспечить доступ в жильё.
В ГАЗЭКС заявили, что сейчас они не проводят никаких проверок.
Недавно в ГАЗЭКС упоминали, что проверкой вентиляционных каналов должна заниматься управляющая организация.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Полевском районе водитель Ford насмерть сбил велосипедиста
03 октября 2024
03 октября 2024