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В Полевском активизировались газовщики-аферисты

16.08 Четверг, 3 октября 2024
Фото: Владислав Постников
В Полевском аферисты, представляющиеся сотрудниками газовой службы, начали обходить квартиры.

Как сообщает телеграм-канал «Полевской трубач», мошенники развешают на подъездах объявления, в которых информируют о якобы внеплановой проверки вентиляции и просят обеспечить доступ в жильё.

В ГАЗЭКС заявили, что сейчас они не проводят никаких проверок.

Недавно в ГАЗЭКС упоминали, что проверкой вентиляционных каналов должна заниматься управляющая организация.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:35 В Камышлове после вмешательства прокуратуры отремонтируют интернат для инвалидов
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