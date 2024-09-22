Жителям Свердловской области напомнили о правилах газовой безопасности





– заявили в компании. «Проверкой вентиляционных каналов должна заниматься управляющая организация и должна проводиться специализированной компанией не реже одного раза в квартал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В преддверии холодов региональный оператор ГАЗЭКС напомнил жителям Свердловской области о правилах газовой безопасности.Одно из первых правил, которое упоминают в организации, касается технического обслуживания газового оборудования. В компании подчеркивают, что его может проводить только газораспределительная организация, поставляющая газ в жилое помещение. Как правило, газовое оборудование проверяют один раз в год.Также специалисты призывают проверять исправность работы вентиляции в помещении.Кроме этого, в ГАЗЭКС подчеркивают, что ни в коем случае нельзя обогревать помещение при помощи газовой плиты. В плохо проветриваемых помещениях быстро скапливается угарный газ. У него нет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, но при определенной концентрации такой газ способен легко погубить взрослого человека. Обезопасить себя можно открытой форточкой.При подозрениях на неисправность газового оборудования специалисты советуют:Крайне важно в этот момент не использовать огонь и электричество, в том числе нельзя включать свет и другие электроприборы, так как это может вызвать искру.