Возрастное ограничение 18+
Уральские дорожники сообщили о завершении подготовки к зимнему сезону
Фото: Владислав Постников
В Уралуправтодоре заявили о завершении подготовки к зимнему сезону. Специалисты обещают, что к 1 ноября все подрядчики должны будут быть готовы к уборке на федеральных трассах УрФО.
«Производственные базы и площадки хранения противогололедных материалов, качество заготовленных материалов и состояние снегоуборочной техники проверять сотрудники Уралуправтодора совместно с коллегами из ГИБДД начали еще в летний период», – сообщили дорожники.
Специалисты планируют задействовать этой зимой порядка 450 единиц дорожной техники.
«Производственные базы и площадки хранения противогололедных материалов, качество заготовленных материалов и состояние снегоуборочной техники проверять сотрудники Уралуправтодора совместно с коллегами из ГИБДД начали еще в летний период», – сообщили дорожники.
Специалисты планируют задействовать этой зимой порядка 450 единиц дорожной техники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Власти Екатеринбурга пообещали привести Здохню в порядок
01 октября 2024
01 октября 2024
Два частных дома сгорели на Уралмаше
03 октября 2024
03 октября 2024