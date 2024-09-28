Уральские дорожники сообщили о завершении подготовки к зимнему сезону

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Уралуправтодоре заявили о завершении подготовки к зимнему сезону. Специалисты обещают, что к 1 ноября все подрядчики должны будут быть готовы к уборке на федеральных трассах УрФО.«Производственные базы и площадки хранения противогололедных материалов, качество заготовленных материалов и состояние снегоуборочной техники проверять сотрудники Уралуправтодора совместно с коллегами из ГИБДД начали еще в летний период», – сообщили дорожники.Специалисты планируют задействовать этой зимой порядка 450 единиц дорожной техники.