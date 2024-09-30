В Екатеринбурге пропала 16-летняя девушка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга исчезла 16-летняя Асеми Айварова. В последний раз родные видели её 29 сентября. Сейчас её ищут сотрудники полиции и волонтёры.Девушка ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, с чёрными глазами и чёрными волосами, длиной ниже плеч. В день пропажи была одета в серый спортивный костюм, голубые кроссовки, чёрную кепку с надписью «BROOKLYN». С собой у неё был чёрный рюкзак и серая спортивная сука.В розыске подростка участвую добровольцы из поискового отряда «Прорыв» и сотрудники отдела полиции №11. Всех, кто знает, где может находиться девушка, просят звонить по телефонам: +7 (343) 356-42-11, 112, 102.