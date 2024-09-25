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В Екатеринбурге Кировскому ДЭУ грозит наказание в 20,6 миллиона из-за нарушений при вывозе снега
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В уральской столице Кировскому ДЭУ придётся заплатить Росприроднадзору 20,6 миллиона рублей за ущерб, нанесённый из-за нарушений при вывозе снега прошлой зимой.
Как сообщают в свердловском отделении РЭО, из-за МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» отходы от зимней уборки попадали за границы полигона, на который вывозился снег, что привело к попаданию химикатов в почву и грунтовые воды. Ещё в прошлом году после претензий в свою сторону в ДЭУ обещали устранить все недочёты и восстановить почву, но, судя по всему, забыли о своих словах.
Сегодня Арбитражный суд решил наказать Кировский ДЭУ на 20 602 500 рублей. Решение вступил в законную силу через месяц, если не будет подана апелляционная жалоба.
Как сообщают в свердловском отделении РЭО, из-за МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» отходы от зимней уборки попадали за границы полигона, на который вывозился снег, что привело к попаданию химикатов в почву и грунтовые воды. Ещё в прошлом году после претензий в свою сторону в ДЭУ обещали устранить все недочёты и восстановить почву, но, судя по всему, забыли о своих словах.
Сегодня Арбитражный суд решил наказать Кировский ДЭУ на 20 602 500 рублей. Решение вступил в законную силу через месяц, если не будет подана апелляционная жалоба.
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