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За звание «Первый учитель» поборется преподаватель екатеринбургской гимназии
Фото: Центр Учитель будущего / vk.com/uchitelbudushego
Стало известно, кто будет отстаивать честь Екатеринбурга в финале Всероссийского конкурса «Первый учитель». В Москве за почётное звание поборется преподаватель гимназии №13.
Поскольку в прошлом году звание «Первый учитель» получил преподаватель из Екатеринбурга, по правилам конкурса первый раунд заключительного этапа проходил в нашем городе. В нём приняли участие тридцать педагогов из разных регионов России. Из них выбрали 10 лауреатов, которые и встретятся в финале конкурса в Москве. В эту «десятку лучших» вошла и екатеринбурженка Арина Головкова, а это значит, что у Екатеринбурга есть шанс на победу второй раз подряд.
Как уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ, Арина Головкова работает учительницей первых классов гимназии №13, что на улице Карла Маркса. Среди других претендентов на почётно звание — преподаватели из Москвы, Курска, Казани, Тюмени, Белгорода, Кемерова и Саранска. В День учителя, 5 октября, они будут демонстрировать свои профессиональные навыки в нескольких конкурсных заданиях. Победителя объявят в тот же день.
Поскольку в прошлом году звание «Первый учитель» получил преподаватель из Екатеринбурга, по правилам конкурса первый раунд заключительного этапа проходил в нашем городе. В нём приняли участие тридцать педагогов из разных регионов России. Из них выбрали 10 лауреатов, которые и встретятся в финале конкурса в Москве. В эту «десятку лучших» вошла и екатеринбурженка Арина Головкова, а это значит, что у Екатеринбурга есть шанс на победу второй раз подряд.
Как уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ, Арина Головкова работает учительницей первых классов гимназии №13, что на улице Карла Маркса. Среди других претендентов на почётно звание — преподаватели из Москвы, Курска, Казани, Тюмени, Белгорода, Кемерова и Саранска. В День учителя, 5 октября, они будут демонстрировать свои профессиональные навыки в нескольких конкурсных заданиях. Победителя объявят в тот же день.
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