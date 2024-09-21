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Волонтёры вместе с лесничеством высадили деревья возле Ново-Свердловской ТЭЦ
Фото: проект Дарим Лес / vk.ru/darimles_ekb
С пользой для планеты провели минувшую субботу екатеринбургские эко-активисты. Они «подарили лес» там, где некие негодяи лес украли.
Высадкой деревьев занимались в конце прошлой недели волонтёры, присоединившиеся к проекту «Дарим лес». Местом для озеленения стал район Ново-Свердловской ТЭЦ, а конкретно — «проплешины» в лесу, где незаконно уничтожили деревья «чёрные лесорубы». Поработали ударно —благодаря их усилиям лес стал пышнее на 1600 новых деревьев.
Высаживали волонтёры молодые ёлочки. А поскольку делали это совместно с представителями Екатеринбургского лесничества, то попутно получили от них массу полезной информации о том, как правильно сажать деревья, и познавательной — о том, какая живность обитает в местных лесах.
Высадкой деревьев занимались в конце прошлой недели волонтёры, присоединившиеся к проекту «Дарим лес». Местом для озеленения стал район Ново-Свердловской ТЭЦ, а конкретно — «проплешины» в лесу, где незаконно уничтожили деревья «чёрные лесорубы». Поработали ударно —благодаря их усилиям лес стал пышнее на 1600 новых деревьев.
Высаживали волонтёры молодые ёлочки. А поскольку делали это совместно с представителями Екатеринбургского лесничества, то попутно получили от них массу полезной информации о том, как правильно сажать деревья, и познавательной — о том, какая живность обитает в местных лесах.
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