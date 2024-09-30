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Из-за ремонтных работ на каменском перегоне изменится маршрут трёх пригородных поездов
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области из-за ремонтных работ на однопутном перегоне Каменск-Уральский – УАЗ, которые запланированы в начале октября, изменится маршрут трёх пригородных поездов.
Как сообщают в СПК, поезда не будут ходить по маршруту Нижняя – Каменск-Уральский. Так, 2, 4 и 10 октября поезд №6258 Челябинск – Каменск-Уральский будет следовать только до станции Нижняя. А 3 и 5 октября поезд №6604/6603 Нижняя – Екатеринбург будет отправляться со станции Каменск-Уральский. В эти же дни, 3 и 5 октября, не будет курсировать поезд №6651 Каменск-Уральский – Нижняя.
При планировании поездок пассажирам советуют уточнять расписание.
Как сообщают в СПК, поезда не будут ходить по маршруту Нижняя – Каменск-Уральский. Так, 2, 4 и 10 октября поезд №6258 Челябинск – Каменск-Уральский будет следовать только до станции Нижняя. А 3 и 5 октября поезд №6604/6603 Нижняя – Екатеринбург будет отправляться со станции Каменск-Уральский. В эти же дни, 3 и 5 октября, не будет курсировать поезд №6651 Каменск-Уральский – Нижняя.
При планировании поездок пассажирам советуют уточнять расписание.
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