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Уроженку Богдановича хотят выдворить из России из-за отсутствия паспорта

16.04 Понедельник, 30 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
Жительницу Свердловской области, которая родилась в 1986 году в Богдановиче, хотят выслать в Казахстан. Сейчас она находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на президента Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашевой, женщина вела асоциальный образ жизни и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Паспорт она никогда не получала, а свидетельство о рождении давно потеряла и не помнит, где провела детство.

Почему её хотят отправить в Казахстан не до конца понятно. Однако версия о том, что он родилась именно там, возникла во время одного из опросов.

«Так и пишут, и запрашивают наши миграционные органы эти сведения в консульских учреждениях Казахстана. Но почему-то не догадаются написать запрос в Богданович, где у нее жили родственники. Там в ЗАГСе в свое время ей и оформляли свидетельство о рождении. Так и сидит за решеткой сверх уже отсиженного срока несчастная»,

– рассказала Людмила Лукашева.


А помочь женщине некому, так как у неё не осталось родных. Поэтому на ближайших слушаниях по миграционной политике, которые пройдут 4 октября в Общественной палате Свердловской области, Лукашева во время своего выступления с докладом намерена поднять вопрос выдворения россиянки.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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