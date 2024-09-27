Уроженку Богдановича хотят выдворить из России из-за отсутствия паспорта

– рассказала Людмила Лукашева.

«Так и пишут, и запрашивают наши миграционные органы эти сведения в консульских учреждениях Казахстана. Но почему-то не догадаются написать запрос в Богданович, где у нее жили родственники. Там в ЗАГСе в свое время ей и оформляли свидетельство о рождении. Так и сидит за решеткой сверх уже отсиженного срока несчастная»,