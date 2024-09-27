Возрастное ограничение 18+
Уроженку Богдановича хотят выдворить из России из-за отсутствия паспорта
Фото: Владислав Постников
Жительницу Свердловской области, которая родилась в 1986 году в Богдановиче, хотят выслать в Казахстан. Сейчас она находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на президента Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашевой, женщина вела асоциальный образ жизни и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Паспорт она никогда не получала, а свидетельство о рождении давно потеряла и не помнит, где провела детство.
Почему её хотят отправить в Казахстан не до конца понятно. Однако версия о том, что он родилась именно там, возникла во время одного из опросов.
А помочь женщине некому, так как у неё не осталось родных. Поэтому на ближайших слушаниях по миграционной политике, которые пройдут 4 октября в Общественной палате Свердловской области, Лукашева во время своего выступления с докладом намерена поднять вопрос выдворения россиянки.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на президента Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашевой, женщина вела асоциальный образ жизни и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Паспорт она никогда не получала, а свидетельство о рождении давно потеряла и не помнит, где провела детство.
Почему её хотят отправить в Казахстан не до конца понятно. Однако версия о том, что он родилась именно там, возникла во время одного из опросов.
«Так и пишут, и запрашивают наши миграционные органы эти сведения в консульских учреждениях Казахстана. Но почему-то не догадаются написать запрос в Богданович, где у нее жили родственники. Там в ЗАГСе в свое время ей и оформляли свидетельство о рождении. Так и сидит за решеткой сверх уже отсиженного срока несчастная»,
– рассказала Людмила Лукашева.
А помочь женщине некому, так как у неё не осталось родных. Поэтому на ближайших слушаниях по миграционной политике, которые пройдут 4 октября в Общественной палате Свердловской области, Лукашева во время своего выступления с докладом намерена поднять вопрос выдворения россиянки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После ночного рейда екатеринбургской полиции под угрозой выдворения оказались шесть иностранцев
26 сентября 2024
26 сентября 2024
Власти Екатеринбурга хотят закупить ещё 50 троллейбусов
26 сентября 2024
26 сентября 2024