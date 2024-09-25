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До 5 ноября продлили перекрытие на улице Красных командиров в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» до 5 ноября продлили перекрытие на улице Красных командиров.
Речь идёт перекрытии на перекрестке Красных Командиров и Стачек. Сам сейчас проходит модернизация магистральных тепловых сетей, напоминают в мэрии.
Объехать перекрытый участок можно по улицам Стачек, Лобкова, Бабушкина, Вали Котика и Войкова.
Речь идёт перекрытии на перекрестке Красных Командиров и Стачек. Сам сейчас проходит модернизация магистральных тепловых сетей, напоминают в мэрии.
Объехать перекрытый участок можно по улицам Стачек, Лобкова, Бабушкина, Вали Котика и Войкова.
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