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Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области.
«30 сентября и 1 октября местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится на сайте «Уральское УГМС».
Напомним, 28 сентября в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров. Также за минувшие сутки в лесах региона обнаружили природный пожар площадью одного гектара.
«30 сентября и 1 октября местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится на сайте «Уральское УГМС».
Напомним, 28 сентября в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров. Также за минувшие сутки в лесах региона обнаружили природный пожар площадью одного гектара.
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