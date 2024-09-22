В Свердловской области за вечер 28 сентября произошло несколько крупных пожаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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28 сентября в разных частях Свердловской области огонь уничтожил несколько домов и надворных построек. Согласно информации МЧС региона, в тушении пожаров участвовали десятки пожарных и специализированной техники.Первое сообщение о возгорании поступило в 19:37 из села Бруснятское, Белоярского городского округа. Пожар охватил площадь в 370 квадратных метров, уничтожив надворные постройки и частично повредив жилой дом. Пожарным удалось локализовать огонь к 21:23, а полностью ликвидировать открытое горение — к 22:18.В 20:40 поступил новый вызов — на этот раз из села Покровское, Горноуральского городского округа. Здесь огонь уничтожил частный дом и надворные постройки на площади 180 квадратных метров. Пожар локализовали в 21:55, а окончательно справились с огнём в 22:18.Третий пожар произошёл в 21:17 в городе Верхний Тагил на улице Демьяна Бедного. В результате пожара сгорели частный дом и надворные постройки на площади 150 квадратных метров. К 23:10 пожарные ликвидировали открытое горение.Последний вызов поступил в 23:42 из городского округа Березовский. В одном из садовых товариществ сгорели дом, надворные постройки и частично повреждена кровля гаража на площади 82 квадратных метра. Огонь был потушен к 01:33, а разбор конструкций завершён к 02:27.