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В Сысертском районе будут судить задавившего мастера водителя экскаватора-погрузчика
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Сысертском районе перед судом будет отвечать водитель экскаватора-погрузчика, который ввиду собственной неосторожности задавил мастера.
Трагедия произошла 27 февраля 2024 года на строительной площадке в селе Патруши Сысертского городского округа. Мужчина не убедился в том, что рядом нет людей, и приступил к работе, во время которой экскаватор упал на бок на стоявшего поблизости мастера. В результате несчастного случая мужчина скончался.
Водителя обвиняют по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в областной прокуратуре.
Трагедия произошла 27 февраля 2024 года на строительной площадке в селе Патруши Сысертского городского округа. Мужчина не убедился в том, что рядом нет людей, и приступил к работе, во время которой экскаватор упал на бок на стоявшего поблизости мастера. В результате несчастного случая мужчина скончался.
Водителя обвиняют по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в областной прокуратуре.
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