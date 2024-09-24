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Свердловское МЧС предупредило о проверке системы оповещения 2 октября
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области, как и во всех остальных регионах страны, 2 октября пройдёт проверка системы оповещения. В областном МЧС просят не пугаться.
Напомним, в предыдущий раз систему оповещения по всей стране проверяли 6 марта. В тот день также проверялись сирены.
«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!" С его помощью проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения»,
– рассказали спасатели.
Напомним, в предыдущий раз систему оповещения по всей стране проверяли 6 марта. В тот день также проверялись сирены.
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