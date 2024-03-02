В Свердловской области 6 марта проверят систему оповещения





– объяснили спасатели. «Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Завтра, 6 марта, во всех регионах России планируют проверять систему оповещения. В Свердловской области сирены должны будут взывать в 10.40.В областном МЧС также предупреждают, что помимо воя сирен эфир общероссийских теле- и радиоканалов в это время прервут информацией по безопасности.Граждан просят не паниковать, так как проверка сирен и сообщений в эфирах нужны только для проверки.