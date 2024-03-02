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В Свердловской области 6 марта проверят систему оповещения
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Завтра, 6 марта, во всех регионах России планируют проверять систему оповещения. В Свердловской области сирены должны будут взывать в 10.40.
В областном МЧС также предупреждают, что помимо воя сирен эфир общероссийских теле- и радиоканалов в это время прервут информацией по безопасности.
Граждан просят не паниковать, так как проверка сирен и сообщений в эфирах нужны только для проверки.
В областном МЧС также предупреждают, что помимо воя сирен эфир общероссийских теле- и радиоканалов в это время прервут информацией по безопасности.
«Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров»,
– объяснили спасатели.
Граждан просят не паниковать, так как проверка сирен и сообщений в эфирах нужны только для проверки.
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