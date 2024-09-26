Возрастное ограничение 18+
«Детский» крестный ход прошёл в Екатеринбурге
Фото: Екатеринбургская епархия
Шествие было посвящено началу учебного года в воскресных школах Екатеринбургской митрополии.
Мероприятие началось в 12:00 с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. Затем дети прошли от храма до монастыря на Ганиной Яме.
Для проведения шествия на Старой Сортировке и Шувакише были перекрыты несколько улиц.
Мероприятие началось в 12:00 с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. Затем дети прошли от храма до монастыря на Ганиной Яме.
Для проведения шествия на Старой Сортировке и Шувакише были перекрыты несколько улиц.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ради крестного хода на екатеринбургских улицах перекроют движение
26 сентября 2024
26 сентября 2024
На Уралмаше «Тойота» столкнулась с автобусом
25 сентября 2024
25 сентября 2024