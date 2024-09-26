«Детский» крестный ход прошёл в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Шествие было посвящено началу учебного года в воскресных школах Екатеринбургской митрополии.Мероприятие началось в 12:00 с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. Затем дети прошли от храма до монастыря на Ганиной Яме.Для проведения шествия на Старой Сортировке и Шувакише были перекрыты несколько улиц.