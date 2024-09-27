Сентябрь в Свердловской области может стать самым сухим за 30 лет

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сентябрь в Екатеринбурге может стать самым сухим за последние тридцать лет — за месяц выпало всего около четверти от нормы осадков. По данным телеграм-канала «Погода Екатеринбург», предстоящая неделя также не принесёт значительных дождей, что подчеркивает аномальную сухость этого месяца.Как сообщает телеграм-канал, 29 сентября в Свердловской области продолжается тёплая погода. В регион поступают тёплые воздушные массы, которые распространяются благодаря антициклональному влиянию. С севера на область воздействует умеренно-тёплый воздух, но в северных районах могут быть слабые осадки из-за малоподвижного атмосферного фронта.В понедельник, 30 сентября, температура на юге области может подняться выше +22 градусов. Однако вскоре ожидается похолодание из-за поступления арктического воздуха со стороны Скандинавии. Смена воздушных масс произойдёт под влиянием антициклона, который выходит на европейскую часть страны. Поэтому значительных дождей в ближайшие дни не будет.