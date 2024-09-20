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В уральской столице две 16-летние девушки отравились лекарствами
Фото: Владислав Постников
В уральской столице полиция выясняет обстоятельства, при которых две 16-летние девушки отравились лекарствами. Подруг нашли без сознания в ночь на 25 сентября у 77-го дома по улице 8 Марта.
Сейчас девушки находятся в медикаментозной. Как сообщает URA.RU, их состояние тяжёлое, но стабильное. Сейчас им ничего не угрожает.
По данным информационного агентства, вечером 24 сентября одна из девушек отпросилась у мамы на ночёвку к подруге, так как та оставалась дома одна – её мама и сестра уехали к дедушке на Алтай. Мама разрешила, но на следующее утро девочки не выходили на связь. Вечером 25 сентября женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что девушки примерно половине второго ночи вышли из подъезда и ушли в неизвестном направлении. В эту же ночь в половине пятого из забрала скорая, и увезли в токсикоцентр психиатрической больницы. По предварительным данным, у подруг отравление сильнодействующими медицинскими препаратами.
В городском УМВД сообщили, что в отношении матери одной из девочек составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Сейчас девушки находятся в медикаментозной. Как сообщает URA.RU, их состояние тяжёлое, но стабильное. Сейчас им ничего не угрожает.
По данным информационного агентства, вечером 24 сентября одна из девушек отпросилась у мамы на ночёвку к подруге, так как та оставалась дома одна – её мама и сестра уехали к дедушке на Алтай. Мама разрешила, но на следующее утро девочки не выходили на связь. Вечером 25 сентября женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что девушки примерно половине второго ночи вышли из подъезда и ушли в неизвестном направлении. В эту же ночь в половине пятого из забрала скорая, и увезли в токсикоцентр психиатрической больницы. По предварительным данным, у подруг отравление сильнодействующими медицинскими препаратами.
В городском УМВД сообщили, что в отношении матери одной из девочек составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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