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Синоптики предупреждают о сильном ветре в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловский области о сильном ветре до 14 метров в секунду.
В четверг, 26 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью на крайнем севере с мокрым снегом. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -5°C. Днём +11…+16°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +14…+16°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 27 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днём +16…+21°C. Ветер 3-8, днём порывы до 13 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 26 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью на крайнем севере с мокрым снегом. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -5°C. Днём +11…+16°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днём +14…+16°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 27 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днём +16…+21°C. Ветер 3-8, днём порывы до 13 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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