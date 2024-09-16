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Автомобилистов Нижнего Тагила предупредили о перебегающих дорогу котиках
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле на улице Береговой появился необычный дорожный знак. Он предупреждает автомобилистов о том, что проезжую часть в этом месте могут перебегать домашние животные.
Силуэт кошки на белом треугольнике с красной каймой. Такого знака вы не найдёте в Правилах дорожного движения. Но он есть на одной из дорог Нижнего Тагила. Неофициальный знак вывесили местные жители, обеспокоенные тем, что излишне смелые животные выбегают на проезжую часть, совершенно игнорируя потоки машин.
«Кошачий» знак заметили читатели нижнетагильского издания «Между строк», а наши коллеги решили поделиться новостью со всем миром. А заодно напомнили о том, что несколько лет назад в районе Лисьей горы появлялись похожие дорожные знаки, только предупреждавшие водителей о выходящих на дорогу утках.
К слову, проблема погибающих на дорогах животных действительно стоит на Урале остро особенно в последние десятилетия, когда количество машин резко увеличилось. И если о дорожных инцидентах с лесными животными становится, как правило, широко известно, случаи о погибающих под колёсами кошках и собаках фиксируются разве что горюющими их владельцами или просто сторонними свидетелями. Чаще сбитых на городских дорогах просто оттаскивают умирать в кусты на обочине или в кюветы. Попавших под машины голубей, похоже, вообще не замечает никто.
Силуэт кошки на белом треугольнике с красной каймой. Такого знака вы не найдёте в Правилах дорожного движения. Но он есть на одной из дорог Нижнего Тагила. Неофициальный знак вывесили местные жители, обеспокоенные тем, что излишне смелые животные выбегают на проезжую часть, совершенно игнорируя потоки машин.
«Кошачий» знак заметили читатели нижнетагильского издания «Между строк», а наши коллеги решили поделиться новостью со всем миром. А заодно напомнили о том, что несколько лет назад в районе Лисьей горы появлялись похожие дорожные знаки, только предупреждавшие водителей о выходящих на дорогу утках.
К слову, проблема погибающих на дорогах животных действительно стоит на Урале остро особенно в последние десятилетия, когда количество машин резко увеличилось. И если о дорожных инцидентах с лесными животными становится, как правило, широко известно, случаи о погибающих под колёсами кошках и собаках фиксируются разве что горюющими их владельцами или просто сторонними свидетелями. Чаще сбитых на городских дорогах просто оттаскивают умирать в кусты на обочине или в кюветы. Попавших под машины голубей, похоже, вообще не замечает никто.
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