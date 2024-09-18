Таможенники аэропорта «Кольцово» нашли у пассажира четыре кило бижутерии

«Товары для дальнейшей продажи, в данном случае — для изготовления бижутерии, не являются товарами для личного пользования. Поэтому их необходимо декларировать и с пассажирской декларацией пройти в «красный коридор». Дежурный таможенный инспектор может проконсультировать и помочь с заполнением декларации», — приводит слова и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергея Большанина отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Необычный набор обнаружился в багаже пассажира, который прилетел в Екатеринбург из Ташкента. Таможенники аэропорта «Кольцово» нашли в его чемоданах целый «мини-завод» по изготовлению украшений.Не задекларировав необычный груз, клиент аэролиний привёз в уральскую столицу бормашинку, фрезы и скальпели, аппарат для плавления воска и зажим с рукоятью. Особое место в его багаже занимали поделочные камни и четыре килограмма бижутерии. Общий вес «ювелирного производства в чемодане» составил десять килограмм. Сам владелец этого богатства пояснил, что всё это привёз для своей жены-рукоделицы. Она занимается изготовлением украшений, вот ей и понадобились такие орудия производства и необработанные «булыжники».Объяснение милое, но на любящего мужа всё равно возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.