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Учеников 108 свердловских школ отправили на карантин из-за пневмонии и ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева
В 108 школах Свердловской области закрыли на карантин более 200 классов из-за пневмонии и ОРВИ.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелику Пономарёву, из-за пневмонии карантин объявлен в 28 классах 15 школ, а из-за ОРВИ – ещё в 189 классах 93 школ.
Ранее сообщалось только о пяти школах уральской столицы, закрытых на карантин из-за вспышки пневмонии. В связи с этим детей перевели на дистанционное обучение.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелику Пономарёву, из-за пневмонии карантин объявлен в 28 классах 15 школ, а из-за ОРВИ – ещё в 189 классах 93 школ.
Ранее сообщалось только о пяти школах уральской столицы, закрытых на карантин из-за вспышки пневмонии. В связи с этим детей перевели на дистанционное обучение.
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