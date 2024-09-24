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Питбуля неадекватного хозяина из Сухого Лога отправили на передержку
Фото: Владислав Постников
В Сухом Логу питбуль неадекватного мужчины, который натравливал своего питомца на соседей и их собак, остался на передержке.
Как сообщили Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ ОМВД России «Сухоложский», представители полиции изъяли у мужчины агрессивную собаку и отправили её на передержку, пока хозяин ждёт суда. Там также рассказали, что мужчина не женат, нигде не работает. Ранее был судим за причинение вреда здоровью и за незаконный оборот наркотиков.
По новому уголовному делу мужчины, которое сейчас составляет два тома, было допрошено 23 человека, рассказали в полиции.
Напомним, что всего по делу признано потерпевшими пять человек, один из которых ребёнок. Все материалы уже переданы в Сухоложский городской суд.
Как сообщили Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ ОМВД России «Сухоложский», представители полиции изъяли у мужчины агрессивную собаку и отправили её на передержку, пока хозяин ждёт суда. Там также рассказали, что мужчина не женат, нигде не работает. Ранее был судим за причинение вреда здоровью и за незаконный оборот наркотиков.
По новому уголовному делу мужчины, которое сейчас составляет два тома, было допрошено 23 человека, рассказали в полиции.
Напомним, что всего по делу признано потерпевшими пять человек, один из которых ребёнок. Все материалы уже переданы в Сухоложский городской суд.
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