За лето на Урал завезли полторы тысячи тонн «полосатой ягоды»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральское таможенное отделение посчитало, сколько арбузов привезли на Урал торговцы за прошедшие три месяца лета. Цифра достаточно внушительная — полторы тысячи тонн.Как сообщает начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, Самый большой объём завоза арбузов на Урал был зафиксирован в июне. Интересно, что с начала года привезено было столько арбузов, что из стоимость оценивается в 90 миллионов рублей. Самый активный поставщик арбузов на Урал — Узбекистан. Свою долю «полосатых ягод» добавили также Таджикистан с Узбекистаном.Но нужно учесть, что речь идёт об официальном завозе арбузов, через оформление на уральской таможне. Наверняка, какие-то тонны сладкого товара проникли в Екатеринбург и другие уральские города нелегально.