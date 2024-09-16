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В свердловском селе Сарапулка неизвестный живодёр прострелил коту челюсть
Фото: «Берёзовский. Сила_БГО» / Telegram
В Берёзовском спасли жизнь коту, которому неизвестный живодёр прострелил челюсть арбалетной стрелой. Нашёл несчастного кота неравнодушный житель села Сарапулка.
Как рассказали в телеграм-канале «Берёзовский. Сила_БГО», стрела прошла насквозь, пробив кость. Вытаскивали её под наркозом. Сначала ветеринары аккуратно отрезали кусачками одну часть стрела, а затем вытянули вторую половину. Обошлось без кровотечений.
После лечения восстанавливаться кота забрал к себе домой нашедший его мужчина. Он также планирует в ближайшее время подать заявление в полицию.
Как рассказали в телеграм-канале «Берёзовский. Сила_БГО», стрела прошла насквозь, пробив кость. Вытаскивали её под наркозом. Сначала ветеринары аккуратно отрезали кусачками одну часть стрела, а затем вытянули вторую половину. Обошлось без кровотечений.
После лечения восстанавливаться кота забрал к себе домой нашедший его мужчина. Он также планирует в ближайшее время подать заявление в полицию.
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