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В центре уральской столицы отключились светофоры
Фото: Юлия Медведева
В центре уральской столицы дорожный коллапс. Автомобилисты не знают как проехать, а пешеходы боятся переходить через дорогу. Всему виной отключившиеся светофоры.
По данным информационного агентства URA.UR светофоры на работают возле здания городской администрации и рядом с бизнес-центром «Высоцкий».
В Центре организации движения внезапное отключение светофоров пока не комментировали.
По данным информационного агентства URA.UR светофоры на работают возле здания городской администрации и рядом с бизнес-центром «Высоцкий».
В Центре организации движения внезапное отключение светофоров пока не комментировали.
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