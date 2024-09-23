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Глава СК поручил возбудить уголовное дело об избиении воспитанников талицкого реабилитационного центра
Фото: Владислав Постников
Председатель СК Александр Бастрыкин не прошёл мимо инцидента в талицком реабилитационном центре, где воспитанников избивают их же сверстники, и дал указание возбудить уголовное дело.
Ранее в социальных сетях и СМИ стало распространяться видео, на котором двое подростков избивают ровесников, заставляя их вставать на колени. Происходящее молодые люди сняли на телефон, после поделились своими «подвигами» в соцсетях.
Исполнение поручение Бастрыкина поставлено в центральном аппарате ведомства на контроль.
Ранее в социальных сетях и СМИ стало распространяться видео, на котором двое подростков избивают ровесников, заставляя их вставать на колени. Происходящее молодые люди сняли на телефон, после поделились своими «подвигами» в соцсетях.
«Высказывается предположение, что избиение происходило по указанию работника социального учреждения за пропуски учебных занятий»,
– говорится в сообщении СК.
Исполнение поручение Бастрыкина поставлено в центральном аппарате ведомства на контроль.
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