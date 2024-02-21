Жители микрорайона Кольцово в Екатеринбурге обратились к Путину и Бастрыкину





– подчеркнула жительница микрорайона в коллективном обращении. «Наши жители в основном сотрудники международного аэропорта Кольцово: летчики, бортпроводники, диспетчеры, технический персонал, а также военные летчики и бывшие работники аэропорта. В посёлке за последние время появилось много новостроек, увеличилось количество жителей, молодёжи, детей. На данный момент проживают около 17,5 тысячи человек»,





– зачитала текст обращения женщина. «Пенсионеры, беременные женщины и другие жители района вынуждены потратить целый день, чтобы сходить к врачу. Наши обращения в Горздрав, Минздрав Свердловской области, к министру здравоохранения России остались без результата»,





– утверждают жители. «Вся инфраструктура находится в собственности или на территории ПАО "Аэропорта Кольцово". ДК авиаработников с детскими кружками и секциями все платные. Требует реконструкции хоккейный корт. Стадион находится в плачевом состоянии. ПАО "Аэропорта Кольцово" не имеет своих планов и желания выделять средства на реконструкцию данных объектов, так как в 2000 году его купила Москва, как управляющая компания во главе с Вексельбергом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости