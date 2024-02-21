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Жители микрорайона Кольцово в Екатеринбурге обратились к Путину и Бастрыкину
Скрин из видео: «Крик ТВ»
Жители екатеринбургского микрорайона Кольцово обратились к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину, в котором заявили, что их посёлок совсем никак не развивается, в то время как в других районах города ведётся активное строительство новых социальных объектов и капитальных ремонт старых.
Обращение жителей опубликовали на канале «Крик ТВ».
По её словам, взрослых жителей микрорайона обслуживают всего два фельдшера и один невролог, которые работают только до трёх часов дня. Из-за этого у трудоспособного населения Кольцово пропадает возможность посетить врача без ущерба для работы. Кроме того, у них совсем нет узких специалистов. Их жителям посёлка приходится посещать в других поликлиниках города – один такой визит к доктору занимает не менее четырёх часов.
Также в коллективном обращении упоминаются проблемы в другой социальной инфраструктуре района. Люди жалуются на нехватку мест в детских садах и заявляют, что очередь ждут до трёх лет 270 человек. У них открываются частные детские сады, но это проблему не решает, так как не у всех есть финансовая возможность. Их дети получают путевки, но лишь в те учреждения, до которых нужно добираться с пересадками на общественном транспорте. Единственная школа, в которой учатся их дети, тоже переполнена. Учителей там не хватает, из-за чего, как заявляется, педагоги вынуждены вести уроки сразу у двух классов. Помимо этого, здание их школы требует капитального ремонта.
Ещё одним поводом обратиться к президенту и главе СК стало отсутствие хотя бы одного развлекательного центра, куда жители микрорайона могли бы сходить с детьми. Инфраструктура культурного досуга, по их заверениям также находится в упадке, но там ситуация, как они отмечают, сложнее.
Исходя из ответов екатеринбургской администрации на многочисленные обращения жителей микрорайона с 2019 года, передача ДК, стадиона и корта в собственность города должна была состояться в 2021 году, но на текущий момент этого решения всё ещё нет.
Обращение жителей опубликовали на канале «Крик ТВ».
«Наши жители в основном сотрудники международного аэропорта Кольцово: летчики, бортпроводники, диспетчеры, технический персонал, а также военные летчики и бывшие работники аэропорта. В посёлке за последние время появилось много новостроек, увеличилось количество жителей, молодёжи, детей. На данный момент проживают около 17,5 тысячи человек»,
– подчеркнула жительница микрорайона в коллективном обращении.
По её словам, взрослых жителей микрорайона обслуживают всего два фельдшера и один невролог, которые работают только до трёх часов дня. Из-за этого у трудоспособного населения Кольцово пропадает возможность посетить врача без ущерба для работы. Кроме того, у них совсем нет узких специалистов. Их жителям посёлка приходится посещать в других поликлиниках города – один такой визит к доктору занимает не менее четырёх часов.
«Пенсионеры, беременные женщины и другие жители района вынуждены потратить целый день, чтобы сходить к врачу. Наши обращения в Горздрав, Минздрав Свердловской области, к министру здравоохранения России остались без результата»,
– зачитала текст обращения женщина.
Также в коллективном обращении упоминаются проблемы в другой социальной инфраструктуре района. Люди жалуются на нехватку мест в детских садах и заявляют, что очередь ждут до трёх лет 270 человек. У них открываются частные детские сады, но это проблему не решает, так как не у всех есть финансовая возможность. Их дети получают путевки, но лишь в те учреждения, до которых нужно добираться с пересадками на общественном транспорте. Единственная школа, в которой учатся их дети, тоже переполнена. Учителей там не хватает, из-за чего, как заявляется, педагоги вынуждены вести уроки сразу у двух классов. Помимо этого, здание их школы требует капитального ремонта.
Ещё одним поводом обратиться к президенту и главе СК стало отсутствие хотя бы одного развлекательного центра, куда жители микрорайона могли бы сходить с детьми. Инфраструктура культурного досуга, по их заверениям также находится в упадке, но там ситуация, как они отмечают, сложнее.
«Вся инфраструктура находится в собственности или на территории ПАО "Аэропорта Кольцово". ДК авиаработников с детскими кружками и секциями все платные. Требует реконструкции хоккейный корт. Стадион находится в плачевом состоянии. ПАО "Аэропорта Кольцово" не имеет своих планов и желания выделять средства на реконструкцию данных объектов, так как в 2000 году его купила Москва, как управляющая компания во главе с Вексельбергом»,
– утверждают жители.
Исходя из ответов екатеринбургской администрации на многочисленные обращения жителей микрорайона с 2019 года, передача ДК, стадиона и корта в собственность города должна была состояться в 2021 году, но на текущий момент этого решения всё ещё нет.
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