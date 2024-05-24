На гидротехнических сооружениях Белоярской АЭС прошли плановые учения

Фото: Белоярская АЭС





– рассказали в пресс-службе Белоярской АЭС. «Белоярское водохранилище – крупнейший искусственный водоём в Свердловской области площадью 38 квадратных км, созданный при строительстве Белоярской АЭС. Поэтому все силы и средства должны всегда находиться в готовности, чтобы при любых обстоятельствах не допустить негативного развития событий»,

Фото: Белоярская АЭС

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На гидротехнических сооружениях Белоярской АЭС – гидроузле с плотиной Белоярского водохранилища – успешно прошли плановые комплексные учения, в ходе которых специалисты отработали совместные действия в случае нештатной ситуации, которая, как подчеркнули в пресс-службе станции, маловероятна в реальной жизни.В учениях проверялась готовность к нештатным ситуациям органов управления Белоярской АЭС, включая сбор по команде «Объявлен сбор» комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Белоярской АЭС, а также слаженность действий специализированных ведомственных формирований, спасательных служб, подразделений «Белоярской АЭС-Авто», оперативной группы Белоярского пожарно-спасательного гарнизона, профильных структур городского округа Заречного, единой дежурно-диспетчерская служба, специалистов управления ГОиЧС и водолазов группы подводно-технических работ «Орентекс».Была проверена локальная система оповещения об условном затоплении, отработаны межведомственное взаимодействие, информационный обмен, действия сил и средств городских систем.По словам директора станции Ивана Сидорова, учения подтвердили готовность специалистов к локализации и ликвидации отказов на высоком уровне, подчеркнув, что безопасность для Белоярской АЭС главный приоритет.