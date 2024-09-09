На конгрессе российских урологов в Екатеринбурге обсудят технологический суверенитет





– сказал в заключении Петр Глыбочко. «Для большей синергии и интеграции именно Инновационно-технологическому комитету РОУ необходимо взять на себя роль органа, ставящего и помогающего реализовывать цели для всего рынка медицинского оборудования и технологий. Подспорьем в этом нелегком деле ему будет сетевой университет и акселератор Sechenov Tech. Консолидация наших идей и возможностей позволит внести существенный вклад в технологический суверенитет нашей родины и обеспечит нам необходимый спектр отечественных решений для практической урологии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 12 сентября начал работу XXIV Конгресс Российского общества урологов, главной темой которого стал вопрос технологического суверенитета в здравоохранении. Обсуждать эту тему приехали более 1500 специалистов со всей России.Рректоры медицинских вузов, руководители медицинских учреждений и врачи обсудят актуальные методы диагностики и лечения урологических, андрологических, урогинекологических и онкологических заболеваний, а также представят результаты своих научных исследований и постараются ответить на вопросы импортозамещения.На открытии форума выступил глава Российского общества урологов, ректор Сеченовского Университета, председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Петр Глыбочко, рассказавший о решении создать Инновационно-технологический комитет Российского общества урологов (РОУ), которое приняли в прошлом году. По его мнению, сейчас важно обсудить дальнейшие пути технологического развития, определить задачи для расширения наших информационных и проектных возможностей и привести примеры успешных отечественных разработок.Он также заявил, что 80% пациентов урологических стационаров в России нуждаются в высокотехнологической медицинской помощи, поэтому сейчас необходимо сфокусировать свои усилия на разработке роботизированных хирургических систем, аппаратов для лазерной хирургии простаты и мочевого пузыря, эндоскопическом оборудовании.Важно отметить, что информационные технологии и искусственный интеллект в медицине сейчас находятся в фокусе внимания разработчиков и врачей Сеченовского Университета.В пример последних разработок Петр Глыбочко привёл веб-платформу Sechenov.AI_nephro, которая позволяет построить 3D-модель почки, чтобы детально оценить как нормальную, так и патологическую анатомию.С июня 2023 года веб-платформа проходит тестирование в учреждениях здравоохранения России и Беларуси. За это время с помощью платформы было сделано более 1000 успешных 3D-построений. И теперь «веб-платформе Sechenov.AI_nephro» осталось пройти государственную регистрацию.3D-моделирование не в новинку для отечественной медицины. В Институте урологии Сеченовского Университета его применяют с 2008 года. Однако раньше всё это происходило в ручном режиме при работе команды из трёх специалистов: врача-уролога, врача лучевой диагностики и IT-специалиста – процесс построения занимал до суток. Сейчас весь процесс проходит в автоматическом режиме и занимает всего несколько минут.