В Ревде временно отключены телефоны детской поликлиники

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Телефоны детской поликлиники Ревдинской городской больницы временно вышли из строя. О проблемах со связью сообщили утром, 10 сентября, в официальном телеграм-канале больницы.Как уточнили представители медучреждения, сейчас специалисты работают над устранением неполадок."Как только связь будет восстановлена, мы сразу проинформируем вас," — говорится в сообщении. Администрация приносит извинения за неудобства и обещает скорейшее решение проблемы.