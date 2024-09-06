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В Ревде временно отключены телефоны детской поликлиники
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Телефоны детской поликлиники Ревдинской городской больницы временно вышли из строя. О проблемах со связью сообщили утром, 10 сентября, в официальном телеграм-канале больницы.
Как уточнили представители медучреждения, сейчас специалисты работают над устранением неполадок.
"Как только связь будет восстановлена, мы сразу проинформируем вас," — говорится в сообщении. Администрация приносит извинения за неудобства и обещает скорейшее решение проблемы.
Как уточнили представители медучреждения, сейчас специалисты работают над устранением неполадок.
"Как только связь будет восстановлена, мы сразу проинформируем вас," — говорится в сообщении. Администрация приносит извинения за неудобства и обещает скорейшее решение проблемы.
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