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На месте снесённого на Эльмаше экс-учебного заведения планируют построить ЖК
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Как Вечерние Ведомости писали ранее, в жилом микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга провели снос многострадального здания, которое неоднократно горело и последние годы стояло почти в руинированном состоянии. Теперь стали известны планы на освободившееся место.
Речь идёт о двухэтажном здании на улице Баумана, ранее принадлежавшем учебному заведению, РГППУ. Когда дом опустел, в него зачастили дети и бомжи, оно стало масштабно гореть с подозрительной регулярностью, и в итоге представляло опасность для окружающих, поскольку начинало разрушаться даже от дуновения ветра. В середине июля здание окружили строительным забором и начали неспешный снос, который завершился совсем недавно.
Выяснить, что планируют построить на образовавшемся пустыре, удалось при помощи сайта «Квадратный метр». Если верить данному ресурсу, участок на месте снесённого здания теперь принадлежит екатеринбургской компании «Эфес – Девелопмент». Она планирует возвести здесь жилой комплекс примерно на 8 тысяч квадратных метров. Но это пока не точно.
К слову, начинают происходить изменения с другой многострадальной двухэтажкой в этом же квартале. Дом по адресу Шефская, 15, который тоже многократно горел, до последнего момента находился наполовину расселённым. И в то время, как в одной его половине продолжали жить люди, вторая зияла выбитыми стёклами и продувалась насквозь ветрами. И при том, что здание признали аварийным, ситуация долгое время не менялась. На этой неделе стало известно, что люди постепенно начали выезжать и из ещё обитаемой половины. Правда, делают они это скорее вынуждено, самостоятельно и без особой помощи со стороны чиновников.
Речь идёт о двухэтажном здании на улице Баумана, ранее принадлежавшем учебному заведению, РГППУ. Когда дом опустел, в него зачастили дети и бомжи, оно стало масштабно гореть с подозрительной регулярностью, и в итоге представляло опасность для окружающих, поскольку начинало разрушаться даже от дуновения ветра. В середине июля здание окружили строительным забором и начали неспешный снос, который завершился совсем недавно.
Выяснить, что планируют построить на образовавшемся пустыре, удалось при помощи сайта «Квадратный метр». Если верить данному ресурсу, участок на месте снесённого здания теперь принадлежит екатеринбургской компании «Эфес – Девелопмент». Она планирует возвести здесь жилой комплекс примерно на 8 тысяч квадратных метров. Но это пока не точно.
К слову, начинают происходить изменения с другой многострадальной двухэтажкой в этом же квартале. Дом по адресу Шефская, 15, который тоже многократно горел, до последнего момента находился наполовину расселённым. И в то время, как в одной его половине продолжали жить люди, вторая зияла выбитыми стёклами и продувалась насквозь ветрами. И при том, что здание признали аварийным, ситуация долгое время не менялась. На этой неделе стало известно, что люди постепенно начали выезжать и из ещё обитаемой половины. Правда, делают они это скорее вынуждено, самостоятельно и без особой помощи со стороны чиновников.
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