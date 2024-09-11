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В Режевском районе обнаружили плантацию дикоростущей конопли
Фото: МВД Свердловской области
В свердловском селе Клевакинское Режевского района полицейские задержали двух мужчин, «гулявших» посреди плантации дикорастущей конопли. Представителям МВД они сразу стали представились «туристами», заявив, что случайно зашли в это место, но им не поверили.
Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, плантация, на которой обнаружили мужчин, находилась на территории заброшенной животноводческой фермы. При досмотре у «туристов» нашли вещественные доказательства, которые подтвердили подозрения полицейских о том, что мужчины собирали дурман.
Известно, что задержанные оказались местными жителями, 1992 и 1981 годов рождения. Они нигде не работают, находятся в разводе с супругами, у них есть несовершеннолетние дети. Ранее уже имели судимости по статьям 158 и 134 УК РФ.
Теперь в отношении «туристов» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, а «поле чудес» уничтожили при помощи трактора.
Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, плантация, на которой обнаружили мужчин, находилась на территории заброшенной животноводческой фермы. При досмотре у «туристов» нашли вещественные доказательства, которые подтвердили подозрения полицейских о том, что мужчины собирали дурман.
Известно, что задержанные оказались местными жителями, 1992 и 1981 годов рождения. Они нигде не работают, находятся в разводе с супругами, у них есть несовершеннолетние дети. Ранее уже имели судимости по статьям 158 и 134 УК РФ.
Теперь в отношении «туристов» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, а «поле чудес» уничтожили при помощи трактора.
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