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Пропавшего накануне 12-летнего екатеринбуржца нашли
Фото: Владислав Постников
Не вернувшегося вчера домой с прогулки 12-летнего Алдана Агамамедова нашли. Его обнаружили сотрудники уголовного розыска и ПДН.
«По предварительной информации, противоправных действий в отношении него и им самим не совершено. Полиция устанавливает обстоятельства его отсутствия», – сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД.
Проводится проверка, добавили в пресс-группе.
«По предварительной информации, противоправных действий в отношении него и им самим не совершено. Полиция устанавливает обстоятельства его отсутствия», – сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД.
Проводится проверка, добавили в пресс-группе.
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