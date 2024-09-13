Пропавшего накануне 12-летнего екатеринбуржца нашли

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Не вернувшегося вчера домой с прогулки 12-летнего Алдана Агамамедова нашли. Его обнаружили сотрудники уголовного розыска и ПДН.«По предварительной информации, противоправных действий в отношении него и им самим не совершено. Полиция устанавливает обстоятельства его отсутствия», – сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД.Проводится проверка, добавили в пресс-группе.