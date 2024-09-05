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Жители Сысерти создали петицию в поддержку «Уральской пчёлки», которая помешала екатеринбургской «дочке» «Газпрома»
Фото: пасека «Уральская пчелка» / Татьяна Каркачёва
Жители Сысерти создали петицию в поддержку «Уральской пчёлки», которая, по мнению дочернего предприятия «Газпрома», представляет опасность для магистрального газопровода, который пролегает неподалёку от эко-комплекса.
Ранее мы рассказывали, что «дочка» крупнейшего газового предприятия требует убрать все ульи, ссылаясь на строительные нормы для фермеров-животноводов, согласно которым фермерские хозяйства не должны располагаться ближе, чем на 250 метров от газопровода. Владелица эко-комплекса Татьяна Каркачёва справедливо считает, что пасеку нельзя ровнять с животноводческими хозяйствами. Юристы компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» разницы не увидели и подали на Татьяну Каркачёву иск с требованием убрать пасеку.
В «Уральской пчёлке» Вечерним ведомостям сообщили, что на судебном заседании, которое состоялось 27 августа 2024 года, судья отказала в удовлетворении большинства ходатайств Каркачёвой. В частности, ей не разрушили заменить эксперта, который, по её мнению, действует в интересах «Газпрома». Также суд отказал в рассмотрении дополнительных вопросов к эксперту и не принял предложение Каркачёвой о мировом соглашении.
На этом судебное разбирательство не закончилось. Его продлили до 1 октября – к этому моменту должны завершить экспертизу.
В петиции жители Сысерти «Газпром» призывают пересмотреть свои планы и сохранить фермерский бизнес. На момент публикации петицию подписали более 800 человек.
«Татьяна Каркачёва, дважды победитель конкурса туристических проектов "Уральские каникулы" и обладатель множества грантов на развитие регионального туризма, основала "Уральскую пчёлку" в 2019 году. За короткое время проект привлек внимание более 40 тысяч туристов и стал значимым элементом биологического разнообразия и экономики Свердловской области. Ежегодно комплекс производит около 4 тонн натурального мёда, поддерживая популяцию из 5 миллионов пчел и 70 ульев. Но самое главное, что Татьяна все сделала сама с нуля. Её маленький честный бизнес теперь хотят разрушить, отобрав дело её жизни»,
– пишут в петиции.
Ранее мы рассказывали, что «дочка» крупнейшего газового предприятия требует убрать все ульи, ссылаясь на строительные нормы для фермеров-животноводов, согласно которым фермерские хозяйства не должны располагаться ближе, чем на 250 метров от газопровода. Владелица эко-комплекса Татьяна Каркачёва справедливо считает, что пасеку нельзя ровнять с животноводческими хозяйствами. Юристы компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» разницы не увидели и подали на Татьяну Каркачёву иск с требованием убрать пасеку.
В «Уральской пчёлке» Вечерним ведомостям сообщили, что на судебном заседании, которое состоялось 27 августа 2024 года, судья отказала в удовлетворении большинства ходатайств Каркачёвой. В частности, ей не разрушили заменить эксперта, который, по её мнению, действует в интересах «Газпрома». Также суд отказал в рассмотрении дополнительных вопросов к эксперту и не принял предложение Каркачёвой о мировом соглашении.
На этом судебное разбирательство не закончилось. Его продлили до 1 октября – к этому моменту должны завершить экспертизу.
В петиции жители Сысерти «Газпром» призывают пересмотреть свои планы и сохранить фермерский бизнес. На момент публикации петицию подписали более 800 человек.
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