Жители Сысерти создали петицию в поддержку «Уральской пчёлки», которая помешала екатеринбургской «дочке» «Газпрома»

– пишут в петиции.

«Татьяна Каркачёва, дважды победитель конкурса туристических проектов "Уральские каникулы" и обладатель множества грантов на развитие регионального туризма, основала "Уральскую пчёлку" в 2019 году. За короткое время проект привлек внимание более 40 тысяч туристов и стал значимым элементом биологического разнообразия и экономики Свердловской области. Ежегодно комплекс производит около 4 тонн натурального мёда, поддерживая популяцию из 5 миллионов пчел и 70 ульев. Но самое главное, что Татьяна все сделала сама с нуля. Её маленький честный бизнес теперь хотят разрушить, отобрав дело её жизни»,