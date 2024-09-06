В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге ищут 12-летнего Алдана Агамамедова. Он должен был вернуться домой ещё вчера, но до их пор его местонахождение неизвестно. В полиции рассказали, что ранее из дома он не уходил.Мальчик ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами, голубыми глазами. В день своего исчезновения был одет в серо-зелёную футболку, бежевые шорты, чёрно-жёлтые кроссовки.Сейчас в его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники 3-го отдела полиции.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону «+7 (343) 356-42-03» или «102», «112».