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В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут 12-летнего Алдана Агамамедова. Он должен был вернуться домой ещё вчера, но до их пор его местонахождение неизвестно. В полиции рассказали, что ранее из дома он не уходил.
Мальчик ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами, голубыми глазами. В день своего исчезновения был одет в серо-зелёную футболку, бежевые шорты, чёрно-жёлтые кроссовки.
Сейчас в его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники 3-го отдела полиции.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону «+7 (343) 356-42-03» или «102», «112».
Мальчик ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами, голубыми глазами. В день своего исчезновения был одет в серо-зелёную футболку, бежевые шорты, чёрно-жёлтые кроссовки.
Сейчас в его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники 3-го отдела полиции.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону «+7 (343) 356-42-03» или «102», «112».
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