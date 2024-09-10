Детский сад в форме подковы хотят построить возле Губернаторского лицея в Екатеринбурге

– рассказал министр строительства и развития инфраструктуры области Григорий Сурганов.

«Для строительства трёхэтажного детского сада в Солнечном предусмотрено свыше 900 миллионов рублей. Строители уже подготовили площадку и приступили к созданию котлована. Согласно контракту, завершить работы должны летом 2026 года»,