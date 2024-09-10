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Детский сад в форме подковы хотят построить возле Губернаторского лицея в Екатеринбурге
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Рядом с Губернаторским лицеем, который открылся в Екатеринбурге с началом учебного года, хотят построить детский сад в форме подковы. Он рассчитан на 300 человек – 12 групп, включая ясельные.
Согласно проекту, по внешнему периметру «подковы» сделают игровые площадки, а во внутреннем дворе – площадь и амфитеатр для выступлений, которые можно будет смотреть с третьего и второго этажей. Точно также в середине «подковы» будет блок общих помещений, и по бокам от него – помещения для детских групп. Отмечается, что для каждой возрастной группы будет предусмотрен отдельный выход, чтобы учреждение не приходилось закрывать полностью на карантин, если в какой-либо из групп начнут заболевать дети. Также общий эвакуационный выход сделают на втором этаже, он будет связан лестницами со всеми уровнями здания.
Строит детский сад хотят на средства областного бюджета.
Согласно проекту, по внешнему периметру «подковы» сделают игровые площадки, а во внутреннем дворе – площадь и амфитеатр для выступлений, которые можно будет смотреть с третьего и второго этажей. Точно также в середине «подковы» будет блок общих помещений, и по бокам от него – помещения для детских групп. Отмечается, что для каждой возрастной группы будет предусмотрен отдельный выход, чтобы учреждение не приходилось закрывать полностью на карантин, если в какой-либо из групп начнут заболевать дети. Также общий эвакуационный выход сделают на втором этаже, он будет связан лестницами со всеми уровнями здания.
Строит детский сад хотят на средства областного бюджета.
«Для строительства трёхэтажного детского сада в Солнечном предусмотрено свыше 900 миллионов рублей. Строители уже подготовили площадку и приступили к созданию котлована. Согласно контракту, завершить работы должны летом 2026 года»,
– рассказал министр строительства и развития инфраструктуры области Григорий Сурганов.
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