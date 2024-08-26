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Губернаторский лицей открылся в Екатеринбрге
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
В Екатеринбурге накануне открылся также губернаторский лицей, который ещё называют самым оснащённым учреждением среднего образования в городе.
Лицей появился в Солнечном микрорайоне, его открыл губернатор Евгений Куйвашев. Власти презентуют его как учреждение, не уступающее по оснащённости лучшим московским гимназиям.
Программа губернаторского лицея нацелена на углублённое изучение предметов. В начальную школу набор производится на общих условиях, а начиная с 5-го класса, учащиеся смогут попасть в лицей только после конкурсного отбора.
Лицей появился в Солнечном микрорайоне, его открыл губернатор Евгений Куйвашев. Власти презентуют его как учреждение, не уступающее по оснащённости лучшим московским гимназиям.
Программа губернаторского лицея нацелена на углублённое изучение предметов. В начальную школу набор производится на общих условиях, а начиная с 5-го класса, учащиеся смогут попасть в лицей только после конкурсного отбора.
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
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