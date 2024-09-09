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Убирать дороги уральской столицы зимой будут 400 коммунальных машин
Фото: Владислав Постников
Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел прямую линию, посвященную подготовке города к зиме. По его словам, в предстоящие холода убирать уральскую столицу от снега будут 400 единиц коммунальной техники.
Напомним, прошлой зимой плохую уборку снега оправдывали кадровым голодом у подрядчиков. Так, в Чкаловском районе наёмные работники вывели только 30% техники. Тогда заммэра Алексей Бубнов пояснил, что в одном случае подрядчику может быть выгоднее один район обеспечить на 100%, а другой – по остаточному признаку.
«Проверка готовности техники районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) намечена на 15 октября. Всего в районных ДЭУ насчитывается порядка 400 единиц различных видов техники, которая используется в зимний период: автогрейдеры, шнекороторы, фронтальные погрузчики и другие», – сказал Орлов.
Напомним, прошлой зимой плохую уборку снега оправдывали кадровым голодом у подрядчиков. Так, в Чкаловском районе наёмные работники вывели только 30% техники. Тогда заммэра Алексей Бубнов пояснил, что в одном случае подрядчику может быть выгоднее один район обеспечить на 100%, а другой – по остаточному признаку.
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