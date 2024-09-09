Убирать дороги уральской столицы зимой будут 400 коммунальных машин

«Проверка готовности техники районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) намечена на 15 октября. Всего в районных ДЭУ насчитывается порядка 400 единиц различных видов техники, которая используется в зимний период: автогрейдеры, шнекороторы, фронтальные погрузчики и другие», – сказал Орлов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию