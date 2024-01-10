Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов попросил не ругать коммунальщиков за плохую уборку снега





приводят его слова в ЕАН. «Можете клясть меня как хотите, но поверните общественное мнение. Сформируйте положительное отношение к рабочим специальностям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов попросил не ругать коммунальные службы за плохую уборку снега. Свою просьбу он озвучил сегодня на встрече с журналистами, подчеркнув, что допускает критику в свой адрес.Он также прокомментировал ситуацию в Чкаловском районе, где наёмные подрядчики вывели только 30% техники, сославшись на кадровый голод и морозы. По его словам, в одном случае подрядчику может быть выгоднее один район обеспечить на 100%, а другой – по остаточному признаку, так как выбирают подрядчиков в разных районах по разным ценам. В другой ситуации, выходит так, что коммунальные службы в дневное время сосредотачивают свои силы в спальных районах.Алексей Бубнов также анонсировал в Екатеринбурге строительство снегоплавильной установки. Он выразил надежду, что хотя бы одну такую построят до начала следующего сезона.