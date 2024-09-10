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Глава СК потребовал доложить о причинах оттягивания жизненно необходимой терапии Илье Сорокину со СМА
Фото: Владислав Постников
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, почему 29-летний Илья Сорокин со СМА не получает жизненно необходимое ему лекарство.
Ранее мама молодого человека Татьяна Сорокина вместе со своим сыном записала обращение к главе СК, в котором рассказала, что 17 апреля 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурге возложил на свердловский Минздрав обязанность обеспечить Илью Сорокина жизненно необходимым препаратом «Спинраза». Однако ни его, ни другое лекарство «Рисдиплам», которым предложили заменить «Спинразу», молодой человек так и не получил.
После обращения семьи Сорокиных к главе СК свердловские следователи организовали процессуальную проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»).
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее мама молодого человека Татьяна Сорокина вместе со своим сыном записала обращение к главе СК, в котором рассказала, что 17 апреля 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурге возложил на свердловский Минздрав обязанность обеспечить Илью Сорокина жизненно необходимым препаратом «Спинраза». Однако ни его, ни другое лекарство «Рисдиплам», которым предложили заменить «Спинразу», молодой человек так и не получил.
После обращения семьи Сорокиных к главе СК свердловские следователи организовали процессуальную проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»).
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения», – говорится в сообщении Следкома.
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