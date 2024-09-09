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Стену 94-й гимназии украсили образ Хозяйки Медной горы и кубы из Minecraft
Фото: STENOGRAFFIA
В Екатеринбурге художники команды SPEKTR, участвующие в фестивале уличного искусства STENOGRAFFIA, завершили работу над арт-объектом на стене 94-й гимназии, что на Бажова, 139, где изобразили Хозяйку Медной горы.
Ранее на этой стене была другая работа, тоже с персонажами сказов Бажова, выполненная Вася Бас и команда CUSTOM FLAWA. Однако со временем мурал стал выцветать и осыпаться, поэтому команда фестиваля приняла решение обновить арт-объект.
Теперь стену гимназии будет украшать новая работа, которая под определённым углом создает впечатление объёмного изображения. Однако в этот раз работа посвящена не только персонажам Бажова. За окном приложения, из которого выглядывает Хозяйка Медной горы, можно увидеть блоки из компьютерной игры Minecraft, а также ярлык для её запуска. Кроме этого, на работе можно заметить символ Венеры или «зеркало Венеры», которым также обозначается медь. Именно им клеймили продукцию Полевского медного завода, который находился в родном городе Павла Бажова.
Кубы из Minecraft на мурале нарисованы тоже не просто так. Из некоторых блоков, которые также изображены в арт-объекте, в игре добывается медь.
Ранее на этой стене была другая работа, тоже с персонажами сказов Бажова, выполненная Вася Бас и команда CUSTOM FLAWA. Однако со временем мурал стал выцветать и осыпаться, поэтому команда фестиваля приняла решение обновить арт-объект.
Теперь стену гимназии будет украшать новая работа, которая под определённым углом создает впечатление объёмного изображения. Однако в этот раз работа посвящена не только персонажам Бажова. За окном приложения, из которого выглядывает Хозяйка Медной горы, можно увидеть блоки из компьютерной игры Minecraft, а также ярлык для её запуска. Кроме этого, на работе можно заметить символ Венеры или «зеркало Венеры», которым также обозначается медь. Именно им клеймили продукцию Полевского медного завода, который находился в родном городе Павла Бажова.
«Хозяйка Медной горы – культурное эхо от богини Венеры в импровизированной короне из кристаллов. Ранее мы создавали мурал с Афродитой на Кипре – медном государстве. Дело в том, что древнегреческая богиня – покровительница меди, что передается и её переработанному римлянами прототипу – Венере. Символом зеркала Венеры обозначается медь. Говоря простыми словами, Венера и Хозяйка Медной горы похожи как архетипы, и именно это отразили мы в "Уличном краеведении"»,
– объяснил художник команды SPEKTR Андрей Колоколов.
Кубы из Minecraft на мурале нарисованы тоже не просто так. Из некоторых блоков, которые также изображены в арт-объекте, в игре добывается медь.
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