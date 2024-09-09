Стену 94-й гимназии украсили образ Хозяйки Медной горы и кубы из Minecraft

– объяснил художник команды SPEKTR Андрей Колоколов.

«Хозяйка Медной горы – культурное эхо от богини Венеры в импровизированной короне из кристаллов. Ранее мы создавали мурал с Афродитой на Кипре – медном государстве. Дело в том, что древнегреческая богиня – покровительница меди, что передается и её переработанному римлянами прототипу – Венере. Символом зеркала Венеры обозначается медь. Говоря простыми словами, Венера и Хозяйка Медной горы похожи как архетипы, и именно это отразили мы в "Уличном краеведении"»,