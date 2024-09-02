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Глава СК заинтересовался незаконным хостелом в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщение о незаконном хостеле в подвале многоквартирного дома на улице Спутников в Екатеринбурге, в котором, по ещё не подтверждённым данным, живут иностранцы, приехавшие на заработки.
Как рассказали в Информационном центре СК, о хостеле рассказал один из жильцов дома, недовольный «соседями» с цокольного этажа, большая часть из которых, как заявляется, специалисты из Средней Азии. По его словам, постояльцы гостиницы «нарушают общественный порядок, не соблюдают санитарные нормы и совершают противоправные действия». Из-за этого жильцы ближайших домов, как сообщили в СК, опасаются за безопасность своих детей.
После жалобы в СУ СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку.
Председатель СК потребовал доклад о её предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручение и ход проверки в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Как рассказали в Информационном центре СК, о хостеле рассказал один из жильцов дома, недовольный «соседями» с цокольного этажа, большая часть из которых, как заявляется, специалисты из Средней Азии. По его словам, постояльцы гостиницы «нарушают общественный порядок, не соблюдают санитарные нормы и совершают противоправные действия». Из-за этого жильцы ближайших домов, как сообщили в СК, опасаются за безопасность своих детей.
После жалобы в СУ СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку.
Председатель СК потребовал доклад о её предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручение и ход проверки в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
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