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Свердловских автомобилистов вновь предупреждают о тумане на Пермском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Пермский тракт в районах Ачита и Нижних Серёг вновь окутал густой туман. Об этом автомобилистов предупреждает свердловское УГИБДД.
По данным областной Госавтоинспекции, туман растянулся с 184-го по 240-й километр трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург».
«В условиях недостаточной видимости снижайте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от необдуманных маневров обгона. Аккуратно проезжайте места возможного появления пешеходов», – советуют в пресс-группе.
Ранее синоптики предупреждали об ожидающихся туманах в начале недели.
По данным областной Госавтоинспекции, туман растянулся с 184-го по 240-й километр трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург».
«В условиях недостаточной видимости снижайте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от необдуманных маневров обгона. Аккуратно проезжайте места возможного появления пешеходов», – советуют в пресс-группе.
Ранее синоптики предупреждали об ожидающихся туманах в начале недели.
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