Возрастное ограничение 18+
Отца убитой в Нижнем Тагиле школьницы задержали полицейские
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Отец убитой в Нижнем Тагиле 11-летний школьницы Александр Якин пришёл на следственный эксперимент, на который привезли сознавшегося в убийстве рецидивиста Владимира Александрова, и попытался напасть на него с ножом.
Об этом сообщает 66.ru. По данным издания, его задержали находившиеся там сотрудники полиции. Минувшую ночь он провёл в отделении.
Какие санкции могут грозить убитому горем мужчине, пока неизвестно. За месяц он потерял жену и дочь – супруга умерла от рака, а дочь убил насильник.
Сегодня Владимира Александрова, обвиняемому в убийстве девочки, должны избрать меру пресечения. Процесс закрыли от СМИ.
Об этом сообщает 66.ru. По данным издания, его задержали находившиеся там сотрудники полиции. Минувшую ночь он провёл в отделении.
Какие санкции могут грозить убитому горем мужчине, пока неизвестно. За месяц он потерял жену и дочь – супруга умерла от рака, а дочь убил насильник.
Сегодня Владимира Александрова, обвиняемому в убийстве девочки, должны избрать меру пресечения. Процесс закрыли от СМИ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ: 11-летнюю девочку, которую несколько дней искали в Нижнем Тагиле, нашли мертвой
03 сентября 2024
03 сентября 2024
Убийцу нижнетагильской школьницы вычислил старший лейтенант из местного отдела полиции
03 сентября 2024
03 сентября 2024
В Нижнем Тагиле третий день ищут 11-летнюю девочку
02 сентября 2024
02 сентября 2024